ЦИК планирует объявить итоги выборов в Госдуму в 14:00 по московскому времени

Выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Центризбирком планирует объявить итоги выборов в Госдуму в 14:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК Павла Андреева.

Как ранее писал сайт kp.ru, партия "Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Далее идут КПРФ - 19,56%, ЛДПР - 7,51%, "Справедливая Россия" - 7,38% и "Новые люди" - 5,33%. Пока только эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер в Госдуму. Всего в выборах принимали участие 14 партий.

Напомним, выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.