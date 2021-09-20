В МИД РФ сообщили, что Москва допускает выход Киева из минских соглашений

В МИД РФ надеются, что ситуация не достигнет критической точки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Москва предполагает выход Киева из минских соглашений. Однако, по словам дипломата, это был бы путь в никуда.

"Я бы не хотел спекулировать о различных сценариях. Все возможно, в том числе и выход из минских соглашений. Но мы считаем, что [это] путь в никуда. Путь, который может привести к обострению конфликта, к затягиванию этого конфликта на многие годы", - цитирует Руденко ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия в курсе военных приготовлений, которые совершает Украина, а также знает о получении массированной поддержки от США и других стран. В связи с этим, а также беря во внимание украинскую власть, прогнозировать будущее минских соглашений невозможно, сказал Руденко.

"Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, дело не дойдет", - резюмировал замглавы МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении республики, готовясь к военным учениям "Объединенные усилия - 2021".