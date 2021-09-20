Кубань планирует увеличить производство вина до 400 млн бутылок в год

Вице-губернатор Андрей Коробка рассказал о планах на виноградарство в регионе. Фото предоставлено Пресс служба администрации Краснодарского края

Кубань планирует увеличить объемы производства вина до 400 млн бутылок в год благодаря закону о защите виноградопригодных земель. Повысить производительность удастся, если в регионе посадят еще 30-40 тысяч гектаров янтарной ягоды.

- Так каждый житель будет обеспечен 2-3 бутылками качественного кубанского вина в год, - рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Напомним, ранее в процессе инвентаризации выявили 50 тысяч гектаров земель, пригодных для выращивания винограда. А сейчас эта площадь занимает в регионе 28 тысяч гектаров.

К слову, сейчас виноградарство и виноделие — одни из самых важных и перспективных отраслей для экономики региона. Именно поэтому власти края будут только поддерживать и создавать для них комфортные условия.

В 2020 году по поручению губернатора в муниципалитетах прошли проверки на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства. Выявлены случаи, когда земли, предназначенные для сельхозпроизводства, переводили в участки для жилого строительства. Вениамин Кондратьев поручил разработать дополнительные меры для защиты сельхозземель.

В конце мая депутаты краевого парламента проголосовали за запрет использования земель под что-либо, кроме выращивания сельхозкультур.