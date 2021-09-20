Финансовые аналитики объяснили, зачем ЦБ ужесточает правила выдачи кредитов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Финансовые аналитики объяснили, зачем ЦБ ужесточает правила выдачи необеспеченных кредитов

ЦБ планирует установить строгие правила для всех банков и микрофинансовых организаций, занимающихся кредитованием россиян. Уже этой осенью может быть принят законопроект, который ограничит необеспеченное кредитование. То есть, банки будут реже одобрять кредиты без залогов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на людей и убережет банки от закрытия, так как именно необеспеченные займы возвращают хуже всего.

Эксперты объяснили, почему регулятор уже три года декларирует данное намерение и предположили, что в 2021 году ЦБ перейдет от намерений к действиям.

- Этот шаг заставят банки ужесточить свою кредитную политику, - полагает в беседе с Life кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Согласно отчетам кредитных учреждений, в августе россияне оформили нецелевых кредитов на рекордную суммы -1,82 млн рублей. Всего в 2021 году было выдано 12,5 млн потребкредитов - это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в статистике не отражены данные по микрофинансовым организациям, а эти займы считаются самыми рискованными.

- В пандемию россияне стали чаще обращаться в банки за деньгами. Долги проблемных заемщиков, а их 10-15% от общей массы, передают коллекторам и в итоге банк возвращает часть своих средств, - говорит старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

Банки не в восторге от предстоящих ужесточений, так как это перекроет внушительный поток доходов. Но ограничения сегодня просто необходимы, полагают эксперты.

- Несмотря на противодействие, высока вероятность, что ЦБ отрегулирует отдельные виды кредитования и правила выдачи изменятся уже в следующем году, - считает руководитель службы внутреннего контроля одного из крупнейших российских банков.

Но даже без ужесточения закона, скорее всего в 2022 году банки наверняка будут более щепетильно относиться к заемщикам без подтвержденных доходов и пенсионерам.