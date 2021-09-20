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В мире20 сентября 2021 12:51

МИД Франции выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией

В дипломатическом ведомстве отметили о возникшем недоверии к союзнику
Наталья СМИРНОВА
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Клеман Бон заявил, что торговые переговоры с Австралией теперь поставлены на паузу

Клеман Бон заявил, что торговые переговоры с Австралией теперь поставлены на паузу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон рассказал о подрыве доверия с Австралией после инцидента с подводными лодками. Ситуация связана с трехсторонним соглашением с Великобританией и США, по которому Австралия получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории. Получив это соглашение, Австралия отказалась от закупки подводных лодок у Франции, разорвав старые договоренности.

В интервью Politico Клеман Бон заявил, что торговые переговоры с Австралией теперь поставлены на паузу, так как Франция больше не испытывает доверия к этому союзнику.

"Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло", - подчеркнул Бон.

В связи с этим МИД Франции выступает против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии.

Как ранее писал сайт kp.ru, французский лидер Эмманюэль Макрон обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию, которая возникла с контрактом на закупку субмарин у Франции.