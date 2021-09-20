Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя прекрасно

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства чувствует себя на самоизоляции. Владимир Путин перешел на удаленный режим работы несколько дней назад после того, как в его окружении несколько человек заболели коронавирусом.

Как сообщил Песков, у президента все прекрасно. Он хорошо себя чувствует и на этой неделе планирует продолжать работать удаленно - принимать участие в видеоконференциях по разным вопросам.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин, несмотря на самоизоляцию, совершенно здоров. Представитель Кремля напомнил, что ранее российский президент был привит от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник-V", которая, как отметил Песков, работает эффективно.