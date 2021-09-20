Суд в Москве признал законным штраф для TikTok в 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве признал законным штраф для TikTok в 1,5 миллиона рублей Фото: REUTERS

Таганский суд Москвы утвердил штраф для социальной сети TikTok в размере 1,5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук сообщила «Интерфаксу», что апелляционная жалоба TikTok на решение мирового суда не была удовлетворена.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть TikTok на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Напомним, до этого суд принял решение вынести штраф TikTok на 2,5 миллиона рублей за отказ удалить призывы к подросткам выйти на незаконные акции протеста в Москве.

Ранее эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выявили в TikTok около 1,7 тысячи видеороликов, пропагандирующих суицид среди подростков. Как отметили специалисты, это максимальный показатель среди крупных медиаплатформ. Отмечается, что исследование проводилось с конца марта по июнь текущего года. Кроме сети TikTok, эксперты анализировали также контент в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».