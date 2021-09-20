СК показал, как выглядит университет в Перми после стрельбы

Эксперты-криминалисты в данный момент выясняют обстоятельства трагедии. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Следственный комитет России опубликовал запись того, как выглядит Пермский государственный университет (ПГНИУ) после стрельбы. Видео опубликовано на официальном канале Следственного комитета Российской Федерации в YouTube.

Эксперты-криминалисты в данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, в понедельник, 20 сентября, на территории одного из корпусов вуза студент открыл стрельбу по окружающим.

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске. По словам студентов, парень учился на первом курсе юридического факультета.

18-летний Тимур Бекмансуров при задержании оказал сопротивление и был ранен. Фото: @t.me/s/bbbreaking

В результате стрельбы в пермском университете погибло шесть человек, еще 24 ранены.

Сотрудники Центрального аппарата СК, которые будут расследовать уголовное дело, уже вылетели на место. Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).

В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске.

В краевом ГУ МЧС России по Пермскому краю открыта «горячая линия».Телефон для родственников пострадавших - 8 (342) 258-40-02

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