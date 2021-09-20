МВД назвало имя полицейского, в одиночку обезвредившего напавшего на пермский вуз студента

Сотрудник ДПС Константин Калинин с коллегой. Фото: Пресс-служба МВД РФ

В МВД рассказали, кто обезвредил напавшего на университет в Перми студента. Героем оказался сотрудник ДПС Константин Калинин. Он был в первом экипаже, который прибыл на место стрельбы. И стал первым, кто вошел в здание.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, Калинин вошел в главный корпус университета, а его коллега стал организовывать эвакуацию граждан - до прибытия полиции напуганные студенты выпрыгивали из окон или баррикадировались в аудиториях.

"В помещении Калинин увидел вооружённого мужчину. Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил", - рассказала Волк.

Как рассказал сам Константин Калинин, войдя в здание он увидел злоумышленника и крикнул ему, чтобы тот бросал оружие.

"После чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. И я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож, а затем начал оказывать ему первую медицинскую помощь", - рассказал инспектор.

Отмечается, что стрелявший выжил и был доставлен в больницу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, студент ПГНИУ открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. В результате происшествия, по данным Минздрава, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Сначала сообщалось, что стрелявшего ликвидировали, позже Следственный комитет РФ опроверг эту информацию.