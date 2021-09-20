В "Росгеологии" рассказали, что газа России хватит на 70 лет, а нефти - на 30

Запасов газа России хватит на 70 лет Фото: REUTERS

В "Росгеологии" спрогнозировали, на сколько лет России хватит запасов нефти и газа с учетом текущих темпов добычи. Результаты подсчетов холдинг представил в форме презентации.

Как сообщают в "Росгеологии", за последние 25 лет новых запасов углеводородов в России было открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие четверть века. При этом многие месторождения, созданные еще в советское время, истощаются. Потому газа стране может хватить на 70 лет. Запасы нефти истощатся значительно раньше - через 30 лет.

Кроме того, по расчетам "Росгеологии", алмазов и цинка России хватит на 20 лет добычи, золота и свинца - на 10 лет, а хрома, который используется в нержавеющих металлических сплавах, - менее чем на пять лет.

Специалисты холдинга отмечают, что для России крайне важно поддерживать добычу на высоком уровне. Так как добывающий сектор играет большую роль в формировании бюджета страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал прогноз, на сколько лет хватит запасов газа в России. По его мнению, нужды в этом вопросе страна не будет испытывать по крайней мере 100 лет.