Окончательные итоги выборов в Госдуму РФ ожидаются 24 сентября 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окончательные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва ожидаются в пятницу, 24 сентября. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Я пока никого не поздравляю, пока мы официально не подведем итоги уже окончательно. В пятницу мы наметили все сделать. Тогда всех поздравим и поблагодарим», - заявила глава Центризбиркома в информцентре ЦИК в понедельник, 20 сентября.

По данным информационного табло ЦИК, по итогам подсчетов 99% протоколов лидирует партия «Единая Россия», набравшая 49,82% голосов, следом идет партия КПРФ с результатом 19%, и третье место занимает ЛДПР - 7,49%.

Как писал сайт kp.ru, Памфилова также сообщила, что явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, и это превысило показатель избирательной кампании 2016 года. Кроме того, как рассказала глава Центризбирком, в ходе голосования признаны недействительными 25,83 тысячи бюллетеней, что является «ничтожным результатом».

Напомним, выборы в Госдуму РФ восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.