Психиатр отметил, что атака на вуз в Перми была "взвешенной и неспешной" Фото: СОЦСЕТИ

Врач-психиатр Александр Федорович объяснил, чем мог руководствоваться напавший на пермский вуз подросток.

18-летний Тимур Бекмансуров устроил вооруженное нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Парень открыл стрельбу, в итоге восемь человек погибли и 19 получили различные ранения и травмы.

Пока известно, что подросток не имел психических заболеваний и не состоял на учете у врача. Но психиатр допускает, что произошедшая трагедия является актом возмездия и своеобразной попыткой найти себя.

- Изучив кадры в Сети, я могу сказать, что не увидел никаких свидетельств психического расстройства парня, - говорит в беседе с NEWS.ru. – Но, безусловно, психологические проблемы.

Врач связывает их с попытками парня найти себя. Он не исключает, что данное действие было актом возмездия и все это последствия сложностей во взаимоотношении с социумом.

Собеседник издания отметил, что у нападавшего был внутренний психологический конфликт.

При этом нападавший, по словам врача, долго готовился к атаке, она была "взвешенной и неспешной".

18-летний студент юрфака, открывший огонь, остался жив. Он попал в больницу с ранением.