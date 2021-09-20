Памфилова: встреча с Путиным пока не состоялась из-за стрельбы в Перми

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что ее встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялась в связи с вооруженного нападения на вуз в Перми, из-за чего график российского лидера изменился.

«У меня должна была состояться встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, график президента тоже сдвинулся, в Пермском крае, вы знаете», - заявила глава Центризбиркома в информцентре ЦИК в понедельник, 20 сентября, уточнив, что встреча с главой государства состоится позже.

Глава Центризбиркома традиционно информирует российского лидера о том, как прошли выборы. Как передавал член ЦИК Павел Андреев, встреча Памфиловой с Путиным была запланирована на 12 часов в понедельник, 20 сентября.

Напомним, сегодня, 20 сентября, студент ПГНИУ открыл стрельбу в одном из корпусов университета. В результате происшествия погибли восемь человек, еще 24 пострадали