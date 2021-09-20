"Газпром" в 2021 году поставил в Турцию рекордные 20,3 млрд кубометров газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Газпром» за период с 1 января по 19 сентября текущего года поставила в Турцию 20,3 млрд кубометров газа, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщают в холдинге.

«Это исторически рекордный объем для данного периода», - говорится в сообщении компании.

Вопрос о поставках газа обсуждался в ходе встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

«Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые надежно транспортируют российский газ через Черное море потребителям», - отметили в «Газпроме».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне председатель правления «Газпрома» дал прогноз, на сколько лет хватит запасов газа в России. По оценкам Миллера, нужды в этом вопросе страна не будет испытывать по крайней мере 100 лет.