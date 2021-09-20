"Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину в октябре 2021 Фото: REUTERS

«Газпром» не стал бронировать дополнительные объемы для транзита газа через Украину на октябрь текущего года. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

На аукционе в понедельник, 20 сентября, можно было выбрать мощности на 9,8 миллиона кубометров в сутки.

С мая по август российская компания выкупала все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту газа через Украину в размере 15 миллионов кубометров в сутки, а в сентябре забронировала только четыре процента, что составляет 650 тысяч кубометров в сутки.

Согласно пятилетнему транзитному контракту, заключенному в конце 2019 года, «Газпром» гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов «кубов» в последующие четыре года. Таким образом, в 2021 году объем контрактных обязательств находится на уровне около 109 миллионов кубометров в сутки.

По данным платформы GSA Platform, российская компания забронировала для транзита газа через Польшу в октябре в размере 31,3 миллиона кубометров в сутки по газопроводу «Ямал - Европа» из продолженных 89,1 миллиона кубов.

Напомним, ранее депутат Рады заявил, что Киев в условиях рекордных биржевых цен на газ, а также отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении. По его мнению, отказавшись от контракта по газу страна «подставилась».