Депутат Рады признал, что Украина «подставилась» из-за отказа от контракта с «Газпромом» Фото: REUTERS

Киев в условиях рекордных биржевых цен на газ, а также отказа от прямого контракта с «Газпромом» оказалась в крайне невыгодном положении. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, отметив, что отказавшись от контракта по газу страна «подставилась».

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре - январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», - заявил парламентарий.