Зеленский увеличил расходы на оборону до 5,95% ВВП

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увеличении военных расходов до 5,95 процента ВВП. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Украинский президент принял соответствующий указ в понедельник, 20 сентября. СНБО принял предложения к проекту закона о государственном бюджете на следующий год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, в минувшую пятницу, 17 сентября.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Интерфакс-Украина, СНБО в ходе заседания 17 сентября поддержало увеличение финансирования сферы обороны до 5,95 процента от ВВП.

Напомним, ранее министр иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна будет брать пример с Израиля по части независимости и военной силы. По его словам, незалежная учится превращаться в гибкое военизированное государство.