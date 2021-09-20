В Москве побит рекорд 1948 года по количеству выпавших осадков

В Москве в понедельник, 20 сентября выпали рекордные 17 мм осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в понедельник, 20 сентября, выпали рекордные 17 мм осадков при месячной норме 65 мм. Об этом свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ. Такое заявление сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С 1948 года это 20 сентября стало досрочно самым дождливым. По состоянию на 18.00 мск на метеостанции ВДНХ зафиксировали, что в столице выпало 17 мм осадков. И это при норме 65 мм», - приводит РИА Новости слова специалиста, который уточнил, что предыдущие максимумы регистрировались в этот же день в 1952 и 1959 годах, когда выпало по 13 мм осадков.

Тишковец также предупредил, что это еще не окончательные данные. Как он отметил, в ночь на вторник, 21 сентября, дожди усилятся, а на следующий день ожидается выпадение около 16 мм осадков.

Напомним, ранее синоптики уже говорили о том, что Москву ожидает очень дождливая неделя. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в период с 20 по 26 сентября в столице ожидается выпадение больше половины месячной нормы осадков.