Названа причина смерти поэта Владимира Тучкова Фото: СОЦСЕТИ

Названа причина смерти поэта Владимира Тучкова. Писатель и эссеист скончался утром 19 сентября 2021 года. До этого он провел 11 дней провел в коме. В больницу писатель попал с ишемическим инсультом. Его доставили в сосудистый центр Сергиева Посада. Причиной смерти стал данный недуг.

Коллеги писателя сообщили, что его похороны пройдут на кладбище в Клязьме. Но точная дата и время проводов в последний путь пока не называется.

Родные и близкие писателя подавлены новостями и отказываются принимать страшную весть. Дочь и вдова поэта заверяют, что Владимир Тучков жив и призывают не верить в слова, которые говорят его коллеги.

- Почему все решили, что папа умер? Кто видел его мертвым? – оставила в соцсети странный пост дочь писателя Алла Тучкова.

Как сообщает сайт mk.ru, вдова Лариса Николаевна во время телефонной беседы признала, что у дочери стресс и признала, что муж скончался.

- Его нет. В понедельник мы получили справку, а потом выдадут свидетельство о смерти, - сказала женщина.

В августе 2021 году в издательстве «Воймега» вышел сборник стихотворений Владимира Тучкова «Русский холод». Но автор так и не успел получить книгу на руки.