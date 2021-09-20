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В мире20 сентября 2021 21:53

Пентагон заявил, что военные США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии

В ведомстве считают, что на данный момент нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Пентагон заявил, что военные США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии

Пентагон заявил, что военные США нанесли удар по одному из лидеров "Аль-Каиды"* в Сирии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские военные нанесли удар по одному из лидеров группировки «Аль-Каида»* в Сирии, и, как считают, поразили цель. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщили в Пентагоне.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сосолася на данные, предоставленные Центральны командованием вооруженных сил США, которое признало ответственность за авиаудар в окрестностях сирийского города Идлиб.

«Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды"*. По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения», - заявил пресс-секретарь Минобороны США.

Напомним, накануне разведка США заявила, что «Аль-Каида»* восстановится через год. По мнению американских спецслужб, группировка может совершить новые теракты на территории Штатов.

*Запрещенная в России террористическая организация