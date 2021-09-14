Разведка США считает, что «Аль-Каида»* восстановится через год

Глава Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские спецслужбы считают, что уже через один или два года террористическая группировка «Аль-Каида»* сможет восстановиться и совершить новые теракты на территории Соединенных Штатов. Об этом заявил руководитель Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

«Текущая оценка состоит в том, что «Аль-Каиде»*, вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране», - приводит его слова газета New York Times.

Глава военной разведки США подчеркнул, что на данном этапе американским спецслужбам необходимо возобновить сбор информации об активности этой экстремистской группировки в Афганистане.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики «Аоь-Каиды» могут вернуться в Афганистан раньше, чем ожидалось. Позже госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что нынешнее положение этой группировки не позволяет ей совершать атаки за границей, однако Вашингтон «предельно бдителен».

*«Аль-Каида» – запрещенная в России террористическая организация.