«Газпром» с 22 по 29 сентября приостановит газопровод «Сила Сибири» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период с 22 по 29 сентября «Газпром» проведет на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы, в связи с этим транспортировка газа в эти дни будет приостановлена. Об этом говорится в сообщении компании.

Как уточняет «Газпром», сроки проведения работ в прошлом году были согласованы с китайской компанией CNPC. «По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», - отметили в сообщении.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», начавшихся в декабре 2019 года, превысил 10 млрд кубометров.

Напомним, сегодня, 20 сентября, «Газпром» также сообщил, что компания за период с 1 января по 19 сентября текущего года поставила в Турцию 20,3 млрд кубометров газа, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Две стороны высоко оценили работу газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».