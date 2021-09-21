Инспекторы из России проверят военный объект в Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

21-23 сентября инспекторы из России посетят военный объект в Дании, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что российские специалисты во время инспекции определят масштабы военной деятельности, которую датские военнослужащие проводят в пределах района площадью около 18 тысяч квадратных метров.

«В период с 21 по 23 сентября 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Дании», - отметил Сергей Рыжков.

Он добавил, что «в ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что 18 декабря Россия выйдет из Договора по открытому небу (ДОН). Такое решение было принято из-за выхода США из этого международного соглашения. под надуманным предлогом. Россия тоже заявила о намерении выйти из ДОН, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Соединенным Штатам.