Правительство России готовит концепцию перестройки сферы ЖКХ

Марат Хуснуллин рассказал о работе над перестройкой сферы ЖКХ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сфера ЖКХ в России нуждается в перестройке, и власти страны над этим работают, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, концепцию перестройки правительство страны подготовит до конца 2021 года. Утверждение проекта запланировано не позднее первого квартала 2022 года.

"Мы хотим до конца года для себя определиться с предлагаемыми мерами, определиться с источниками финансирования, пройти согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и не позже первого квартала 2022 года стратегию утвердить", - уточнил Хуснуллин.

В числе важнейших задач, которые требуется решить, вице-премьер назвал выработку новых подходов к расселению аварийного жилья, урегулирование вопросов управления апартаментами и централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками, а также обеспечение стабильного финансового состояния организаций ЖКХ.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители России платят в среднем за услуги жилищно-коммунального хозяйства порядка пяти тысяч рублей. Это меньше чем в Европе, если сравнивать эту сумму со средней зарплатой россиян.