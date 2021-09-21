Оппозиция Канады признала победу действующего премьера Трюдо на выборах Фото: REUTERS

Оппозиционная консервативная партия Канады признала победу правящей Либеральной партии страны на внеочередных парламентских выборах.

Лидер оппозиции Эрин О'Тул во время выступления в штаб-квартире партии сообщил, что поздравил действующего премьер-министра Джастина Трюдо с «нелегкой победой». Либеральная партия получила на выборах 87,5% голосов. Стоит отметить, что Трюдо избирается на пост премьер-министра Канады уже третий срок.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 неизвестные забросали премьера Канады камнями в тот момент, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон. Часть мелких камней попала в Трюдо, другая часть полетела в сторону его охранников. В результате случившегося ни премьер, ни его сопровождающие, не получили серьезного вреда здоровью.