Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2021 11:05

МИД РФ пообещал ответить на заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Москва сделает выводы, которые будут явно не в пользу двусторонних отношений, отметила Захарова
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
МИД РФ пообещал ответить на заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

МИД РФ пообещал ответить на заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия не оставит без внимания заявление Турции о том, что Анкара не признает выборы в Государственную думу, прошедшие в Крыму, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Турция прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания…Если им не надоело слушать соответствующие напоминания, значит, они люди терпеливые…Но мы сделаем соответствующие выводы, которые явно будут не в пользу двусторонних отношений», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма, поскольку «продолжает поддерживать территориальную целостность Украины» и отказывается считать полуостров частью России.

Явка избирателей на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Крыму составила 49,75%.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова выразили желание вернуться в состав Российской Федерации.