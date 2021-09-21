МИД РФ пообещал ответить на заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия не оставит без внимания заявление Турции о том, что Анкара не признает выборы в Государственную думу, прошедшие в Крыму, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Турция прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания…Если им не надоело слушать соответствующие напоминания, значит, они люди терпеливые…Но мы сделаем соответствующие выводы, которые явно будут не в пользу двусторонних отношений», – сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма, поскольку «продолжает поддерживать территориальную целостность Украины» и отказывается считать полуостров частью России.

Явка избирателей на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Крыму составила 49,75%.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова выразили желание вернуться в состав Российской Федерации.