В МИД Турции заявили, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма, поскольку «продолжает поддерживать территориальную целостность Украины» и отказывается считать полуостров частью России.

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», - цитирует заявление турецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова выразили желание вернуться в состав Российской Федерации.

Ранее сайт kp.ru писал, что явка избирателей на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Крыму составила 49,75%.

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