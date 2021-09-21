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Происшествия21 сентября 2021 11:35

Видео стрельбы Тимура Бекмансурова по машинам в Перми появилось в сети

Переднее стекло автомобиля оказалось пробито, сам водитель не пострадал
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Бекмансуров вышел на дорогу и начал стрелять по проезжающим машинам.

Бекмансуров вышел на дорогу и начал стрелять по проезжающим машинам.

В сети появилось видео с видеорегистратора машины, по которой стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.

Бекмансуров вышел на дорогу и начал стрелять по проезжающим машинам. В результате переднее стекло автомобиля оказалось пробито, сам водитель не пострадал. После этого студент отправился в университет.

Он открыл стрельбу по студентам, которые находились в корпусе. По официальным данным, погибли шесть человек, более 20 ранены.

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

Следственный комитет показал, как выглядит университет после стрельбы.Эксперты обнаружили десятки гильз на месте происшествия

Появилась видео, как Тимур Бекмансуров стреляет по проезжающим машинам около университета