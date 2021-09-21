Видео стрельбы Тимура Бекмансурова по машинам в Перми появилось в сети

Бекмансуров вышел на дорогу и начал стрелять по проезжающим машинам.

В сети появилось видео с видеорегистратора машины, по которой стрелял 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.

Бекмансуров вышел на дорогу и начал стрелять по проезжающим машинам. В результате переднее стекло автомобиля оказалось пробито, сам водитель не пострадал. После этого студент отправился в университет.

Он открыл стрельбу по студентам, которые находились в корпусе. По официальным данным, погибли шесть человек, более 20 ранены.

Сейчас уже известно о нападавшем – это учащийся ПГНИУ 18-летний Тимур Бекмансуров. В его соцсетях есть фотография, где он стоит с оружием в руках и в каске. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

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