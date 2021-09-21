В Тюмени осудят подрывников банкоматов из Татарстана

Полиция задержала грабителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уватском районном суде через месяц состоится заседание по делу о подрывах банкоматов. На скамье подсудимых – трое уроженцев Республики Татарстан.

Из материалов дела известно, что мужчин осудят в рамках уголовных дел «Кража» и «Покушение на кражу, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

Первый из банкоматов, который они подорвали, находился в одном из сельских магазинов Пермского края. Разделавшись с ним, они следом взорвали второй – в доме культуры, и забрали оттуда 925 тысяч рублей.

– Третья кража – уже в Тобольском районе – им не удалась. Мимо проезжала машина и спугнула грабителей, - рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда.

Стражи порядка задержали бандитов на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Ранее подозреваемых уже судили за подобные преступления. В настоящее время они находятся под стражей в следственном изоляторе. Там злоумышленники пробудут до конца января 2022 года, пишет nashgorod.ru.