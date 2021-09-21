В России 21 сентября 2021 года выявили еще 19 179 случаев заражений коронавирусом

За сутки выявили еще 19 179 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 сентября в России стало на 19 179 больше заболевших коронавирусом, сообщает официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса. Всего с начала пандемии зафиксировано 7 313 851 случай заражения.

За сутки выздоровели 15 437 человек. Суммарное количество переболевших коронавирусной инфекцией достигло 6 526 111.

Еще 812 человек скончались. Таким образом, количество жертв пандемии в России достигло 199 808 человек.

Среди регионов лидерство по заболеваемости удерживает Москва. В столице за сутки заболели 1926 человек. На втором месте Московская область (+1101), на третьем – Санкт-Петербург (+1060). В пятерку вошли Самарская (+524) и Свердловская (+511) области.

Ранее сайт kp.ru писал, что Люди не могут заразиться коронавирусом, если простудились или болеют ОРВИ. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.