Вилен Мартиросян уверен, что Украина не должна воевать с Россией Фото: REUTERS

У Украины нет никаких шансов в войне с Россией, заявил в эфире телеканала "Наш" экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

В связи с этим он подверг критике агрессивные заявления властей Киева в адрес Москвы, которые таким образом пытаются показать "силу и мощь".

"Мы не в состоянии с Россией воевать, - констатировал Мартиросян. - У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить".

Как ранее писал сайт kp.ru, директор украинского научно-производственного объединения "Кливер" Оксана Врублевская предложила заминировать Черное море, чтобы усилить боевой потенциал страны. По ее словам, это будет эффективным оружием массового уничтожения кораблей России.

Военный обозреватель китайского портала Sohu считает, что реализация такого плана приведет к уничтожению Украины.