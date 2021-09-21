Спасатель оценил действия продолжившего лекцию во время стрельбы в Перми профессора

Профессора Олег Сыромятников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев оценил действия продолжавшего лекцию во время стрельбы в Перми профессора Олега Сыромятникова.

"В любой нештатной ситуации надо аккуратно эвакуироваться из здания. Если стрельба проходила в одном направлении, надо было выйти через эвакуационный выход, находившийся в другой стороне.", - рассказал Алексей Дударев журналистам perm.kp.ru

Спасатель считает, что ситуация могла развиться по-другому. Студент мог взять самодельное взрывное устройство.

"Начался бы пожар – куда бы с пятого этажа люди девались, из запертой аудитории? В данный момент решение профессора, возможно, спасло ребят. Но в принципе, всегда нужно эвакуироваться.", - отметил Дударев.

Эксперт считает, что в вузах и других ученых заведениях должны проходить тренировки по эвакуации, чтобы люди знали, в каком направлении находятся запасные выходы.

Напомним, профессор Сыромятников продолжил лекцию во время стрельбы в вузе в Перми. Педагог свое решение считает абсолютно верным. Он объяснил это необходимостью не допустить панику.

Прервать учебный процесс удалось только сотрудникам ОМОНа, которые объявили эвакуацию. По словам студентов, правоохранители "были в шоке" от того, что занятие продолжается.