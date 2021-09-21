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Общество21 сентября 2021 15:05

Соцвыплаты россиянам будут начислять автоматически в электронном виде с 2022 года

Мишустин отметил, что все станет гораздо удобнее и проще.
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С нового 2022 года все пенсии, единовременные выплаты и пособия будут начисляться россиянам автоматически в электронном виде. Такое заявление во вторник, 21 сентября, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе, по временной нетрудоспособности .... Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде», - заявил глава правительства, отметив, что все станет гораздо удобнее и проще.

Мишустин уточнил, что для получения пособия автоматически в электронном виде не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено на сегодняшний день. «Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях», - добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству защитить соцвыплаты от списаний по долгам. Подготовить поправки необходимо до 1 февраля 2022 года.

Мишустин: С 2022 года соцвыплаты россиянам будут начислять автоматически