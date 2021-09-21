МРОТ в России с 2022 года составит более 13,6 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минимальный размер оплаты труда в России с 2022 года будет установлен на уровне более 13,6 тысячи рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13, 6 тысячи рублей», – сказал он.

Благодаря этому решению вырастет заработная плата почти трех миллионов человек, отметил глава правительства.

Как писал сайт kp.ru, в России с 1 января 2021 года МРОТ вырос до 12 792 рубля в месяц, а сумма прожиточного минимума – до 11 653 рубля.

Напомним, МРОТ и прожиточный минимум в России рассчитывается исходя медианной зарплаты, а не из стоимости потребительской корзины, как это было ранее. Таким образом, по новым правилам, МРОТ будет автоматически расти вместе с ростом средних доходов граждан (при этом запрещено уменьшать его величину), а с ним будут увеличиваться и минимальные размеры многих социальных пособий.