Мишустин заявил, что в бюджет на 2022 год заложены средства на индексацию маткапитала Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средства на индексацию материнского капитала в федеральном бюджете заложены, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Необходимые средства мы заложили. Так же, как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях», – сказал он.

Как отметил премьер-министр, пенсии и другие социальные выплаты с 2022 года будут начисляться россиянам без заявлений.

Проект бюджета на 2022 года также предусматривает помощь в размере 705,9 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Помимо этого, в следующем году регионам России направят 156,4 миллиарда на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В 2023 году эти средства составят более 171 миллиарда рублей, в 2024 – свыше 184 миллиардов.

Ранее президент России Владимир Путин обещал подумать над возможностью использования материнского капитала для ремонта.

Как писал сайт kp.ru, глава государства подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года.