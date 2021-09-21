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Общество21 сентября 2021 15:47

Мишустин заявил, что в бюджет на 2022 год заложены средства на индексацию маткапитала

Также в казне предусмотрены 705,9 миллиарда рублей на поддержку семей при рождении детей
Абдулла ШАКИРОВ
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Мишустин заявил, что в бюджет на 2022 год заложены средства на индексацию маткапитала

Мишустин заявил, что в бюджет на 2022 год заложены средства на индексацию маткапитала

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средства на индексацию материнского капитала в федеральном бюджете заложены, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Необходимые средства мы заложили. Так же, как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях», – сказал он.

Как отметил премьер-министр, пенсии и другие социальные выплаты с 2022 года будут начисляться россиянам без заявлений.

Проект бюджета на 2022 года также предусматривает помощь в размере 705,9 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Помимо этого, в следующем году регионам России направят 156,4 миллиарда на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В 2023 году эти средства составят более 171 миллиарда рублей, в 2024 – свыше 184 миллиардов.

Ранее президент России Владимир Путин обещал подумать над возможностью использования материнского капитала для ремонта.

Как писал сайт kp.ru, глава государства подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года.