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Политика21 сентября 2021 16:22

Захарова: Британия продолжает использовать дело Скрипалей для давления на Россию

Лондону пора раскрыть правду, заявила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Британия использует дело Скрипалей для давления на Россию, заявила Захарова

Британия использует дело Скрипалей для давления на Россию, заявила Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей в Солсбери. По словам дипломата, Лондон по-прежнему пытается использовать этот инцидент с целью влияния на Москву.

«Хотелось бы напомнить, что на протяжении более 2,5 лет власти Британии используют это для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений. Пренебрегают и двусторонними обязательствами. Дело Скрипалей используют в качестве давления на нашу страну», – заявила Захарова на брифинге.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва, так же, как и раньше, готова к взаимодействию и настроена на установление истины. Она также призвала власти Великобритании «рассказать правду».

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 сентября, британская полиция предъявила обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей. В убийстве по предварительному сговору, хранении и применении химического оружия обвинили некого Сергея Федотова. В сообщении Скотленд-Ярда указывается, что он гражданин России.

Напомним, 4 марта 2018 года полиция обнаружила в британском городке Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь без сознания и с признаками тяжелой интоксикации. Великобритания сразу обвинила в инциденте Россию, однако до сих пор так и не предоставила никаких существенных доказательств.

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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 21 сентября 2021 года: прямой эфир
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 21 сентября 2021 года: прямой эфир