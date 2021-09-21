Захарова: Британия продолжает использовать дело Скрипалей для давления на Россию

Британия использует дело Скрипалей для давления на Россию, заявила Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей в Солсбери. По словам дипломата, Лондон по-прежнему пытается использовать этот инцидент с целью влияния на Москву.

«Хотелось бы напомнить, что на протяжении более 2,5 лет власти Британии используют это для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений. Пренебрегают и двусторонними обязательствами. Дело Скрипалей используют в качестве давления на нашу страну», – заявила Захарова на брифинге.

Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва, так же, как и раньше, готова к взаимодействию и настроена на установление истины. Она также призвала власти Великобритании «рассказать правду».

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 21 сентября, британская полиция предъявила обвинение третьему россиянину по делу отравления Скрипалей. В убийстве по предварительному сговору, хранении и применении химического оружия обвинили некого Сергея Федотова. В сообщении Скотленд-Ярда указывается, что он гражданин России.

Напомним, 4 марта 2018 года полиция обнаружила в британском городке Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь без сознания и с признаками тяжелой интоксикации. Великобритания сразу обвинила в инциденте Россию, однако до сих пор так и не предоставила никаких существенных доказательств.