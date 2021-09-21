Эксперт рассказал, почему новогодние выходные нельзя переносить на май

По мнению Александра Сафонова, длительные новогодние праздники поспособствуют укреплению семейных связей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал почему новогодние выходные нельзя переносить на май.

Эксперт считает, что перенос негативно скажется на сельском хозяйстве.

"В мае идет посевная во многих регионах и, если сделать длительные выходные, то сельскохозяйственные предприятия столкнутся с тем, что они, предлагая работать своим работникам в праздничные дни, вынуждены будут оплачивать им работу по двойному нормативу. Это может привести к экономическим проблемам," - заявил Сафонов.

Также специалист отметил, что длительные новогодние праздники поспособствуют укреплению семейных связей.

"В январе у многих семей, которые имеют школьников, появляется головная боль, когда дети остаются дома одни. Соответственно, этот аргумент тоже принимался во внимание, когда взрослые и дети находятся одновременно дома, и таким образом укрепляются семейные связи, есть возможность куда-то вместе пойти, погулять. Такая ситуация более благотворна с точки зрения взаимодействия внутрисемейного плана," - отмечает эксперт.

Сайт kp.ru рассказывал, что в России утвердили календарь праздников на 2022 год. следующий год будет богатым на длинные выходные. «Красные дни» в следующем году очень удачно стыкуются с субботами и воскресеньями.