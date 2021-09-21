Грузия не признала прошедшие в Крыму выборы в Госдуму Фото: РИА Новости

Грузия отказалась признавать выборы в Государственную думу РФ, прошедшие в Крыму и Севастополе. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.

«МИД Грузии осуждает аннексию автономной республики Крым и города Севастополя и не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и Севастополе», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

В грузинском МИД отметили, что прошедшие на полуострове выборы – грубое нарушение украинского законодательства. Там также выразили «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Турции заявило, что Анкара не признает выборы в Госдуму на территории Крыма, поскольку «продолжает поддерживать территориальную целостность Украины» и отказывается считать полуострова частью России. МИД РФ пообещал ответить на заявление Анкары о непризнании выборов в Госдуму в Крыму.