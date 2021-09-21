Эльвира Набиуллина: Один из приоритетов государства - обеспечить для всех достойную пенсию

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что сожалеет из-за неудачного высказывания своего первого заместителя Сергея Швецова по поводу поддержки пожилых людей.

Как писал сайт kp.ru, ранее зампредседателя Центробанка заявил, что гражданам следует формировать собственную финансовую подушку для безопасности на пенсии, а не полагаться только на государство.

Набиуллина заявила, что у многих граждан не было возможности создать сбережения на старость, и назвала обеспечение достойных выплат для них одним из приоритетов российских властей.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров… И, конечно, один из приоритетов государства - обеспечить для всех достойную пенсию», - заявила она.

Как отметила глава ЦБ, регулятор работает над развитием негосударственных пенсионных фондов для того, чтобы в будущем граждане могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы для того, чтобы россияне не беспокоились о сохранности своих средств.

«Но эти усилия - это дополнение к государственной пенсионной системе», - отметила глава Центробанка.