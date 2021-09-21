Зампред ЦБ рекомендовал россиянам сформировать собственный капитал перед пенсией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россиянам следует формировать собственную финансовую подушку для безопасности на пенсии и не полагаться только на государство. Такой совет дал зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 21 сентября.

«Помогать пенсионерам, моё личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего ... должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни», - сказал зампред Центробанка.

Швецов заявил, что государство должно помочь нынешним трудоспособным гражданам сформировать капитал при помощи создания портфеля акций и других ценных бумаг, а также просто покупки недвижимости для сдачи в аренду. Как он отмтеил, доходы от таких инвестиций помогут в будущем сохранить достойный уровень жизни.

«Для этого нужно не только убедить людей создавать такие накопления, но и подготовить правовую систему для этих нововведений», - заключил он.

Напомним, ранее в ПФР назвали главные ошибки при оформлении документов для пенсии.