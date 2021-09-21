СК РФ проверит действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в пермском вузе Фото: Олег ЗОЛОТО

По итогам служебной проверки и работы Следственного комитета дадут оценку действиям преподавателя Пермского государственного университета Олега Сыромятникова, который продолжил читать лекцию во время стрельбы в понедельник, 20 сентября. Об это сообщили в пресс-службе вуза.

«Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

Как сообщили ранее в вузе, профессор, отказавшийся прервать лекцию, запер аудиторию изнутри, сделав таким образом самое необходимое в данной ситуации.

Олег Сыромятников является доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Кроме того, он занимает должность председателя Пермского отделения Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.

Напомним, нападение на университет в Перми осуществил студент-первокурсник, который вошел в корпус вуза с дробовиком, после чего открыл огонь по студентам и охранникам. В результате погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, пятеро пострадали, выпрыгивая из окон.