Байден: Уход США из Афганистана начал эпоху неустанной дипломатии

Байден объявил о начале "эпохи неустанной дипломатии" Фото: REUTERS

Вывод войск Соединенных Штатов и НАТО из Афганистана ознаменовал завершение «эры бесконечных войн» и положил начало «эпохе неустанной дипломатии», заявил президент США Джо Байден на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам американского лидера, Вашингтон переключается с «войн прошлого» на актуальные проблемы. Среди них Байден назвал кибербезопасность, права человека и борьба терроризму. Президент США подчеркнул, что это «срочный выбор», определяющий движение мира на десятилетия.

«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане» и открываем новую эру неустанной дипломатии», – сказал он.

Как писал сайт kp,ru, ранее Байден заявлял, что война в Афганистане перестала отвечать национальным интересам США.

Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 2021 военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. В свою очередь руководство движения «Талибан»* объявило о полном контроле над страной.

*Запрещенная в России террористическая организация