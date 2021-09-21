Меркель опровергла слухи о намерении переехать в Гамбург после отставки

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сообщения о своем намерении переехать в Гамбург после сложения полномочий. Об этом глава немецкого правительства и уроженка Гамбурга сообщила во вторник, 21 сентября, на Рюгене.

«Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится», - заявила немецкий канцлер своим бывшим избирателям, уточнив, что останется проживать в Берлине и Укермарке, где у ее семьи есть квартира и загородный дом

Как отметила глава немецкого канцлера, оттуда не так далеко ехать до ее бывшего избирательного округа, однако сообщила, что ей «не хватает Балтийского моря».

Ранее Меркель сообщила о своем намерении покинуть политику после выборов в Бундестаг в 2021 года. По итогам голосования 26 сентября будет сформировано новое немецкое правительство и выдвинут новый канцлер. Как писал сайт kp.ru, Меркель заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым главой правительства.