Сотрудник ДПС рассказал, как остановил убийцу в пермском университете Фото: Андрей МАТЛИН

Сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров рассказали, как помогали спасать студентов Пермского государственного университета, где в минувший понедельник, 20 сентября, первокурсник открыл стрельбу.

«Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей», - рассказал Калинин, который оказался у места происшествия за минуту.

Как сообщил сотрудник ДПС, люди бежали ему навстречу с криками о помощи, а также о том, что там стреляют. «Пока бежал, достал пистолет и дослал патрон в патронник», - рассказал он.

После того, как стрелок поравнялся с правоохранителями, Калинин крикнул ему бросать оружие, однако тот выстрелил. В ответ сотрудник ДПС ранил юношу и оказывал ему медпомощь. «Спросил, для чего он это сделал, но он не ответил», - отметил полицейский.

Напомним, нападение на пермский университет осуществил студент-первокурсник, который вошел в корпус вуза с дробовиком, после чего открыл огонь по студентам и охранникам. В результате происшествия погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения, а пятеро пострадали, выпрыгивая из окон.