США сняли запрет на поставки продуктов из Японии, введенный после аварии на АЭС «Фукусима»

США являются третьим крупнейшим импортером японской сельскохозяйственной и пищевой продукции после Китая и Гонконга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США отменили ограничения на импорт пищевых продуктов из Японии, которые были введены после аварии на АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщило в среду Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло самое сильное землетрясения в истории страны, за ним последовало цунами, в результате погибли почти 15,9 тысяч человек, около 2,7 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Были разрушены почти 400 тысяч построек, уничтожены целые деревни и городские кварталы.

Землетрясение вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», которая, в свою очередь, привела к загрязнению обширных территорий радиоактивными веществами.