Глава Минздрава Бразилии заразился коронавирусом, сопровождая президента в ООН

Президент Бразилии Жаир Болсонару на Генассамблее ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, который сопровождает президента страны Жаира Болсонару в поездке в Нью-Йорк, где сейчас проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, заразился коронавирусом.

Об этом со ссылкой на заявление бразильского Минздрава сообщила газета Globo. По ее данным, в ходе визита в США Марселу Кейрога на месте не сидел: вместе с главой государства он осматривал городские достопримечательности, в том числе мемориал в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, бывал в штаб-квартире ООН, а также присутствовал на встрече Жаира Болсонару с британским премьером Борисом Джонсоном.

Отмечается, что ближайшие 14 дней ему придется провести на самоизоляции в Нью-Йорке, а все члены бразильской делегации во главе с президентом сдадут тесты на COVID-19. Несколько дней они будут работать в удаленном режиме.

Газета отмечает, что Кейрога привился против коронавируса еще до того, как был назначен министром здравоохранения Бразилии в марте этого года.

А вот Болсонару как писал сайт kp.ru, прививку против ковида делать не собирается, он отправился на Генассамблею ООН в США без вакцинации.