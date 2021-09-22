Производитель чипсов Lay's предупредил о возможных перебоях с поставками

Перебои с поставками чипсов могут произойти в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшее время могут возникнуть перебои с поставками чипсов Lay’s, предупредила контрагентов компания PepsiCo, владеющая брендом. Об этом сообщает "Коммерсант".

Виной тому снижение урожайности картофеля. По оценкам фермеров, сбор продукта уменьшится на 15-20%. По словам представителя компании, производительность снизится из-за жаркого лета, а также затяжных дождей, которые не позволяют вовремя собрать картофель.

"Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах", - заверили в PepsiCo.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России могут возникнуть сложности с ввозом в страну холодильного агента, который используется при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров. Предполагается, что в данном случае существуют риски возникновения дефицита бытовой техники.