Глава Минтруда объявил об индексации пенсий в 2022 году на 5,9%

Антон Котяков анонсировал индексацию страховых пенсий выше инфляции / Фото: forumvostok2021.tassphoto.com

Страховые пенсии с 1 января 2022 года проиндексируют на 5,9%, рассказал РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%, - уточнил руководитель Минтруда. - С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%".

Таким образом, средний размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, констатировал Котяков. По прогнозам, в 2023 году средняя пенсия вырастет до 19 477 рублей, а в 2024 году – до 20 469 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, зампредседателя Центробанка России Сергей Швецов заявил, что россиянам следует формировать собственную финансовую подушку для безопасности на пенсии и не полагаться только на государства. Позднее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что сожалеет из-за неудачного высказывания своего заместителя.