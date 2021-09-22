Небензя заявил, что вопрос снятия санкций с талибов* не обсуждают в Совбезе ООН

Василий Небендзя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности Организации Объединенных наций (ООН) не ставит на повестку вопрос снятия санкций с радикального движения "Талибан"*, захватившего власть в Афганистане, рассказал в интервью РИА Новости постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, ООН внимательно наблюдает за развитием ситуации в стране. Большинство его членов поддерживает осторожный подход к новым властям Афганистана.

Вместе с тем Небензя предостерег от жестких мер, так как это негативно скажется на гуманитарной помощи населению страны.

"Я бы сказал, что если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны, - подчеркнул постпред России. - В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров ОДКБ и ШОС заявил, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть новые власти страны к торговле наркотиками и оружием. В связи с этим он подержал созыва донорской конференции под эгидой ООН, на которой планируется обсудить возможные меры поддержки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.