Комиссия Госдумы предлагает установить ответственность для иноагентов за вмешательство в выборы

Сейчас ответственности за несоблюдение избирательного законодательства для иноагентов нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме предлагают установить ответственность за нарушение иноагентами запрета на вмешательство в выборы в России. Об этом рассказала глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

Он напомнил, что избирательное законодательство запрещает иностранным агентам вмешиваться в выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление граждан. Однако ответственности за нарушение требования не предусмотрено.

"При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется. Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить",- цитирует Пискарева ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России.